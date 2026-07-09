Con una Gala Patria, Paraná comenzó los festejos por el Día de la Independencia

El Coro de la Asociación Verdiana fue protagonista de la Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

La Municipalidad de Paraná dio comienzo este martes por la noche a las celebraciones por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia con la tradicional Gala Patria, que reunió a artistas locales en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

El espectáculo propuso un recorrido por la historia y la identidad nacional a través de distintas expresiones artísticas, con una intervención teatral inspirada en el proceso que desembocó en el Congreso de Tucumán y la Declaración de la Independencia del 9 de Julio de 1816.

Durante la velada, la intendenta Rosario Romero destacó el valor de compartir esta celebración junto a artistas y vecinos en el principal coliseo de la ciudad. Al referirse a la vigencia del proceso histórico iniciado en 1816, sostuvo que la Argentina necesita fortalecer su economía sin perder una mirada federal que contemple el desarrollo de todas las regiones.

"Creo en una Argentina que se desarrolla conjuntamente, que mira a todo el país y no solamente al AMBA", expresó. Además, afirmó que los recursos destinados a provincias y municipios no deben ser considerados un gasto, sino una inversión que permite ejecutar obras, sostener los servicios públicos y dinamizar las economías regionales.

El viceintendente David Cáceres, por su parte, señaló que el 9 de Julio representa una de las fechas más trascendentes de la historia argentina, ya que consolidó la decisión política de construir una nación soberana. En ese sentido, consideró que el compromiso y la convicción de quienes protagonizaron la Independencia siguen siendo una referencia para afrontar los desafíos del presente.

A su turno, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, explicó que la propuesta artística buscó recuperar un momento clave del proceso independentista mediante la música, la danza y el teatro. En particular, destacó que la intervención escénica invitó a reflexionar sobre la influencia del general José de San Martín en el camino que condujo a la Declaración de la Independencia.

La gala contó con las presentaciones de la Asociación Verdiana, el Estudio de Danzas Expresarte y las cantantes Guada Frías y Candela Clavel Heis, además de la propuesta teatral que recreó distintos pasajes del proceso emancipador.

La edición 2026 estuvo integrada por artistas y elencos seleccionados a través de las Convocatorias Culturales de la Municipalidad de Paraná, una iniciativa que promueve la participación del sector artístico local y favorece la circulación de sus producciones.