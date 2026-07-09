El FEI continúa con una aventura submarina para disfrutar en familia en el Teatro 3 de Febrero

El Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) 2026 seguirá este viernes 10 de julio con una nueva función pensada para las vacaciones de invierno. Desde las 16, el Teatro 3 de Febrero será escenario de "Cuentos del fondo del mar", una propuesta del grupo Patatas Patas que invita a grandes y chicos a sumergirse en una historia de aventuras, imaginación y amistad.

La obra cuenta la historia de dos amigos que juegan en la playa hasta que la aparición de un extraño personaje cambia el rumbo de la tarde. Lo que parecía un juego se convierte en una travesía bajo el mar, donde la búsqueda de un tesoro abre paso a un viaje lleno de sorpresas.

La programación del FEI llega a esta nueva función luego de la presentación, este jueves, de "Mequetrefes Rodando", del Colectivo Artístico Saltimbanquis. Cuatro personajes, identificados por sus chalecos a rayas y sus pequeñas cajas rodantes, conquistaron al público con una combinación de humor, música, juegos y coreografías. A través de una puesta participativa, que incluyó momentos de interacción con los chicos desde la platea, la obra transmitió conceptos de educación vial y promovió hábitos de conducción responsable, con mensajes sobre el respeto al semáforo, el uso del casco y del cinturón de seguridad, y la importancia de no utilizar el celular mientras se conduce.

Con 27 años de trayectoria, el FEI atraviesa una nueva edición con funciones diarias durante el receso invernal. El festival se desarrolla en dos etapas, del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio, y reúne espectáculos de teatro, circo, música y narración destinados a las infancias y sus familias.

La primera semana finalizará el sábado 11 con "Grandes artistas en pequeños actos", de la Compañía Acrobática Artes Circenses. Luego, la programación continuará con "Volá, un cuento en el viento", "Los Vermichellis, delivery de cuentos", "Aladdín y la genia de la lámpara", "Imagina Rubí" y "MOCHyLOTA, para una travesía grandota", que tendrá a su cargo el cierre del festival.

Como propuesta complementaria, antes y después de cada función en el hall del Teatro, el público puede disfrutar de las Cajitas Lambe Lambe, una experiencia de teatro en miniatura que invita a espiar pequeñas historias a través de cajas especialmente diseñadas para un espectador a la vez. La actividad es con colaboración a la gorra y forma parte de las propuestas que acompañan cada jornada del festival.

Las entradas tienen un valor de 8.000 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada en la boletería del Teatro 3 de Febrero, únicamente en efectivo.