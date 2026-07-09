Jóvenes de Paraná, San José y Chajarí integrarán el jurado del Ficer

Los cinco seleccionados para el primer Jurado Joven del Ficer surgieron de una propuesta formativa que estuvo a cargo de Ezequiel Boetti. Forma parte de Camino al Ficer, el programa de actividades previas al Festival Internacional de Cine de Entre Ríos que se realizará en Paraná del 24 al 29 de noviembre, organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos.

¿Qué vemos cuándo vemos? Claves para pensar el cine, fue el taller coordinado por Boetti destinado a jóvenes y estudiantes universitarios y terciarios que formó parte de Camino al Ficer, programa de actividades previas al Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, cuya octava edición se realizará en la capital de la provincia entre el 24 y el 29 de noviembre próximos.

Las cinco críticas destacadas serán publicadas en el sitio web del Ficer y los cinco jóvenes autores de los textos serán convocados a conformar el primer Jurado Joven del Ficer en su octava edición.

Los jóvenes son: Julián Leonel Fernández de Paraná (Iscaa - Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales "Fernando Birri"), Salomé Jazmín Husseín de San José (Fabrica de films), Serena Ciocca de Paraná (Iscaa), Virginia Apaldetti de Paraná (Iscaa), y Juan Bautista Tagliapietra de Chajarí (Escuela de Cine Itinerante).

Cabe destacar que para poner en valor la experiencia, el prestigioso medio digital especializado Otros Cines, publicó la crítica escrita por Virginia Apaldetti, de Paraná (Iscaa), sobre la película Alemania, de María Zanetti.

La actividad contó con el acompañamiento del Iscaa Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe, Fábrica de Films de Colón y la Licenciatura en Comunicación Social, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.

Y sumó la colaboración del productor y la directora de la película Alemania, quienes liberaron el visionado online gratis para poder realizar la instancia práctica del taller.

A lo largo de tres encuentros, el taller abordó nociones básicas del lenguaje audiovisual, la construcción de hipótesis interpretativas y las distintas dimensiones de la escritura crítica. La dinámica combinó instancias de análisis, lectura y debate colectivo en torno a la película Alemania, de María Zanetti, culminando así con la realización de una crítica cinematográfica escrita por cada participante.

Para implementar esta instancia del programa Camino al Ficer fueron convocados mediante una articulación institucional, estudiantes de universidades con incumbencia en el cine y la escritura. Cursaron de manera virtual en tres encuentros durante el mes de junio.