Los Charrúas se prepara para vivir el tercer Encuentro de Colectividades

La localidad entrerriana de Los Charrúas, ubicada en el departamento Concordia, será el escenario este domingo 12 de julio de la tercera edición del Encuentro de Colectividades, una festividad comunitaria que se desarrollará desde las 11 hasta las 18 en el predio de la Estación del Ferrocarril bajo la consigna de celebrar las raíces y tradiciones de la región. El evento tiene como meta recuperar y visibilizar el patrimonio histórico de los corrientes inmigratorios que poblaron el suelo del noreste provincial, a través de las costumbres, la música, las danzas y la producción material de las diferentes colectividades que integran la identidad regional.

La grilla de actividades programada para esta edición contempla la realización del tercer Concurso de la Torta Alemana, un certamen gastronómico que busca exponer las recetas tradicionales ante un jurado encargado de evaluar el sabor, la consistencia y la fidelidad a los métodos de elaboración. El concurso otorgará premios de $150.000, $100.000 y Premio $50.000 para el primer, segundo y tercero premio.

De forma paralela, el programa oficial incluye la tradicional elección de la Charrucerita, una instancia que busca involucrar a las infancias de la comunidad en la representación y puesta en valor de los trajes típicos de sus antepasados.

El despliegue sobre el escenario principal estará coordinado mediante una sucesión de espectáculos artísticos que alternarán conciertos de bandas musicales en vivo con las pasadas coreográficas de ballets tradicionales pertenecientes a diversas delegaciones e instituciones invitadas de la provincia.

El circuito del predio ferroviario desplegará sectores temáticos con el fin de ofrecer un recorrido a las familias, en especial con el sector destinado a la exhibición de objetos antiguos y reliquias familiares que dan cuenta de la vida de los primeros colonos de la región.

Además, el evento dispondrá de un paseo de artesanos y un circuito gastronómico compuesto por stands de comidas típicas de diferentes países.

La entrada será libre y gratuita.