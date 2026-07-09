Marcelo Moguilevsky dará un concierto y dictará una clase magistral en Paraná

El músico Marcelo Moguilevsky participará del Congreso "Entre Ríos, entre discursos".

El compositor y multiinstrumentista argentino Marcelo Moguilevsky desembarcará en la ciudad de Paraná para protagonizar dos actividades artísticas y pedagógicas en el marco del primer Congreso Entre Ríos, entre discursos: Literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias y las quintas Jornadas de Literatura Entrerriana. Ambas propuestas se llevarán a cabo en el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, ubicada en calle Italia 61 de la capital provincial.

El itinerario comenzará el miércoles 29 de julio de 17 a 19 con el dictado de una clase magistral sobre improvisación folclórica y continuará el jueves 30 de julio a las 20:30 con la puesta en escena de su espectáculo solista titulado "Buey solo".

La primera de las actividades consistirá en una masterclass que tomará como eje analítico y práctico la célebre zamba El Silbador de autoría de Gustavo Cuchi Leguizamón. Esta capacitación está diseñada con la meta de proveer estrategias de improvisación instrumental mediante la utilización de recursos compositivos que guardan analogía con la estructura de un relato verbal, tales como el planteo de preguntas, respuestas, desarrollos temáticos y variaciones.

Valor de la actividad:

-Público externo en general: $40.000.

-Docentes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos: $32.000.

-Alumnos de la institución académica: $15.000, con la opción de abonar en dos cuotas de $8.000.

Tarifas reducidas especiales en carácter de participante activo para personas ya registradas en el congreso:

-Expositores externos al congreso: $17.000.

-Docentes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos que participen como expositores: $12.000.

Por otra parte, la presentación del jueves 30 de julio contará con una puesta artística donde Moguilevsky recurrirá a la ejecución en tiempo real de instrumentos como el clarinete, flautas de diversos registros, el piano, elementos de percusión y otros objetos, que combinará con una selección de piezas de poesía.

Valores:

-Público general que no participe de las actividades académicas: $15.000.

-Personas inscriptas al congreso en calidad de expositores: sin costo.

-Personas inscriptas al congreso en calidad de asistentes: sin costo.

-Alumnos y profesionales registrados en la masterclass del miércoles: sin costo.

La inscripción debe realizarse a través de este formulario.