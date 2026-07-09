Se presentará un libro recopila historias sobre la inmigración infantil en Entre Ríos

El escritor entrerriano Diego Fernando Quiroga encabezará este viernes 10 de julio la presentación de su nueva obra literaria titulada El país de los gurises, en un encuentro programado para las 16:30 en la Biblioteca Popular del Paraná, ubicada en calle Buenos Aires 256 de la capital provincial. La actividad contará con la participación del autor y de los responsables del sello editorial La Hendija Ediciones, a cargo del proceso de publicación física del ejemplar.

La jornada cultural buscará dar a conocer una propuesta orientada a las infancias que rescata el proceso de conformación de la identidad entrerriana desde el siglo XIX, sirviendo como una herramienta pedagógica para reflexionar sobre los movimientos migratorios y la integración social en la región.

El volumen literario parte de cuatro relatos independientes que narran las vivencias de niños provenientes de diferentes latitudes geográficas que, por diversos contextos sociohistóricos, debieron abandonar sus tierras natales para radicarse definitivamente en el territorio entrerriano.

Entre los protagonistas de las historias se encuentran Gabino, un niño que huye para ponerse a salvo de los cazadores; Umar, quien emprende un viaje desde el Líbano con el fin de escapar de la dominación del Imperio Otomano; Ruth, que realiza una travesía marítima con la meta de hallar un entorno de paz; e Inés, una menor que escapa del frío, las condiciones de hambruna y las persecuciones en Rusia.

A través de este entramado de personajes, el autor aborda los miedos, las motivaciones y los anhelos de miles de infancias inmigrantes que debieron reconstruir sus proyectos de vida en el suelo provincial.

La ilustración del libro fue realizada por Mariela Heinrich.

La entrada será libre y gratuita.