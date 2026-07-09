Se sortearán obras de arte a beneficio de la Casa de la Cultura

La campaña busca sostener el espacio ubicado en la esquina de calle Carbó y 9 de Julio.

La Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura de Entre Ríos puso a la venta un bono contribución que sorteará el próximo viernes 31 de julio a través de la jugada de la Quiniela Nocturna de Entre Ríos, con el propósito de recaudar fondos destinados al sostenimiento operativo y la financiación de las actividades habituales de dicha institución cultural. La iniciativa de financiamiento cuenta con el aporte solidario de los artistas plásticos entrerrianos Sergio Damonte, Melisa Jatib y Germán Yujnovsky, quienes donaron parte de sus producciones personales para ser utilizadas como los incentivos principales del cartón.

El objetivo es canalizar la colaboración de la comunidad y de los concurrentes del espacio para afrontar costos edilicios y de gestión interna que permitan dar continuidad a la agenda de talleres y exposiciones públicas.

El primer premio consistirá en un conjunto de piezas artísticas que incluye obras firmadas de manera individual por los tres realizadores plásticos involucrados en la campaña, Sergio Damonte, Melisa Jatib y Germán Yujnovsky; el segundo premio entregará trabajos correspondientes a Jatib y Yujnovsky, y el tercer premio otorgará otra selección de creaciones pertenecientes a los mismos dos autores.

Cada número tiene un valor de $15.000.

Las personas interesadas en adquirir los números disponibles o en colaborar con la campaña de la organización pueden comunicarse al 343 4631800.