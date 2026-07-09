Una convocatoria busca insertar a músicos locales en circuitos y festivales internacionales

El Instituto Nacional de la Música, en representación del Estado argentino dentro del fondo de cooperación iberoamericano, abrió el proceso de inscripción virtual para las cinco líneas de asistencia financiera de la edición 2026 del Programa Ibermúsicas, las cuales permanecerán disponibles hasta el jueves 1 de octubre del corriente año. Esta iniciativa busca potenciar el desarrollo profesional del sector cultural local mediante el financiamiento de proyectos, facilitando el acceso a circuitos de formación avanzada, redes de intercambio internacional, giras artísticas y mercados de contratación que mejoren la proyección de los trabajadores de la música en escenarios de diferentes continentes.

La línea de ayuda a la circulación se enfoca en el sostenimiento económico de giras, conciertos, residencias creativas e investigaciones profesionales fuera de las fronteras nacionales, mientras que el apartado de ayuda a la programación subsidia a festivales, ferias, mercados, salas de conciertos y entidades educativas que resuelvan incorporar solistas o agrupaciones extranjeras en sus grillas de actividades habituales.

Además, el programa contempla una asignación para la especialización y el perfeccionamiento técnico y artístico de músicos o técnicos que cursen trayectos de formación superior tanto en instituciones argentinas como en el exterior del país.

El esquema de beneficios incluye propuestas asociadas y certámenes de producción artística que atienden demandas particulares del mercado global. Una de estas alternativas es la convocatoria especial articulada con la organización Mid Atlantic Arts, diseñada puntualmente para dinamizar la presencia de creadores iberoamericanos en los Estados Unidos mediante el financiamiento de los costos de tramitación para las visas laborales, coordinando de forma paralela con las contrapartes norteamericanas el pago de los honorarios y contratos pertinentes.

Por otro lado, se encuentra vigente el Premio Ibermúsicas de composición de obra para Orquesta Sinfónica, un concurso que otorga distinciones con el propósito de expandir el repertorio contemporáneo regional y asegurar la posterior ejecución de las piezas ganadoras por parte de los cuerpos estables de las naciones asociadas.

La inscripción se realiza a través del formulario.

Las bases y condiciones están disponibles en este enlace.