Casa Grande incorpora un taller de danzas folclóricas a su agenda de actividades

Las clases a cargo de Mónica Ramírez se dictarán los viernes por la tarde.

El espacio cultural resolvió incorporar a su grilla de actividades un nuevo taller de danzas folclóricas que estará a cargo de la profesora Mónica Ramírez, con el propósito de ofrecer a los ciudadanos un espacio para el aprendizaje y la recreación en torno a los ritmos tradicionales argentinos. El espacio de formación y práctica se dictará de forma regular todos los viernes en el horario de 17 a 18 en calle Andrés Pazos 35 de la capital entrerriana.

La convocatoria está diseñada para que puedan sumarse tanto personas con conocimientos previos en la materia como aquellos que deseen dar sus primeros pasos en el baile.

Según los lineamientos dispuestos por la docente a cargo del trayecto, las clases semanales se organizarán de forma dinámica y repasarán coreografías tales como el gato, la chacarera y la zamba.

"Sumate a esta propuesta pensada para quienes buscan un momento de diversión y conexión con nuestra identidad", expresaron en la invitación.

Por consultas o inscripción, comunicarse al 343 6203769.