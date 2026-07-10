El FEI despide su primera semana con una función de circo para toda la familia

El Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) 2026 cerrará este sábado 11 de julio su primera semana de actividades con la presentación de "Grandes artistas en pequeños actos", una propuesta de la Compañía Acrobática Artes Circenses que invita a disfrutar del universo del circo desde una mirada poética, divertida y llena de imaginación. La función será a las 16 en el Teatro 3 de Febrero.

La obra presenta a cuatro personajes extravagantes que recorren distintas ciudades llevando un pequeño circo cargado de historias, desafíos y misterios. A través de acrobacias, humor, juegos y poesía visual, cada artista despliega un mundo propio en escena, en una puesta pensada para emocionar y despertar la imaginación de chicos y grandes.

La programación llegará a esta función luego de la presentación, este viernes, de "Cuentos del fondo del mar", del grupo Patatas Patas. La obra transportó al público a una aventura submarina protagonizada por dos amigos que, mientras juegan en la playa, se embarcan en la búsqueda de un tesoro tras el encuentro con un misterioso personaje. Con una puesta dinámica y colorida, el espectáculo combinó humor, fantasía y valores como la amistad y el trabajo en equipo, cautivando a las familias que colmaron la sala.

Con 27 años de trayectoria, el FEI transita una nueva edición durante las vacaciones de invierno con funciones diarias dedicadas a las infancias. El festival se desarrolla en dos etapas, del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio, y reúne propuestas de teatro, circo, música y narración para disfrutar en familia.

Tras el cierre de esta primera semana, la programación continuará el lunes 14 con "Volá, un cuento en el viento". Luego será el turno de "Los Vermichellis, delivery de cuentos", "Aladdín y la genia de la lámpara", "Imagina Rubí" y "MOCHyLOTA, para una travesía grandota", espectáculo que tendrá a su cargo el cierre del festival.

Como propuesta complementaria, antes y después de cada función, el hall del Teatro 3 de Febrero alberga las Cajitas Lambe Lambe, una experiencia de teatro en miniatura que invita a descubrir pequeñas historias a través de cajas diseñadas para un espectador a la vez. La actividad se realiza con colaboración a la gorra y forma parte de las propuestas que acompañan cada jornada del festival.

Las entradas tienen un valor de 8.000 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada en la boletería del Teatro 3 de Febrero, únicamente en efectivo.