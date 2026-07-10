Gatx Negrx proyectará un clásico cinematográfico de Luis Buñuel

El espacio cultural Gatx Negrx, ubicado en la calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, dará continuidad a su programación cinematográfica habitual de los fines de semana con la proyección de la película Los olvidados, una producción mexicana del año 1950 dirigida y escrita por el realizador español Luis Buñuel. El encuentro se llevará a cabo este domingo 12 de julio a partir de las 19. La iniciativa forma parte de un ciclo especial diagramado por los coordinadores del establecimiento para el mes de julio, cuyo propósito es exhibir obras del cine de autor provenientes de diversas regiones geográficas.

La obra audiovisual seleccionada cuenta con una duración total de 88 minutos y un guion coescrito por Luis Buñuel y Luis Alcoriza y representa un documento de gran valor histórico, habiendo obtenido el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes en su año de estreno y siendo incorporada por la Unesco en el registro de la Memoria del Mundo en el año 2003.

El argumento expone una crónica dramática sobre las condiciones de vida en los barrios marginales y periféricos de la Ciudad de México de mediados del siglo XX. A través del seguimiento de una pandilla de adolescentes liderada por el joven Jaibo, recientemente evadido de un centro de corrección, y el personaje de Pedro, la trama expone el panorama sobre la vulnerabilidad infantil, la desatención institucional y las problemáticas ligadas a la criminalidad temprana en contextos de exclusión urbana.

El elenco principal de la producción estuvo conformado por los actores Roberto Cobo, Alfonso Mejía y Alma Delia Fuentes.

Para acompañar el desarrollo de la función, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

El valor de entrada será de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.