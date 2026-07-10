Inscripción abierta para sumarse al ciclo de microseminarios sobre literatura regional

Una nueva propuesta para debatir en torno al patrimonio escrito de la provincia.

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, en articulación con la Editorial de Entre Ríos, dispuso la apertura del registro de inscripción para participar del ciclo formativo denominado "Literaturas Escritas en Entre Ríos: Microseminarios de Lectura Crítica", una propuesta que iniciará sus actividades presenciales el sábado 8 de agosto a las 10:30 en el establecimiento de calle Alameda de la Federación 278 de la ciudad de Paraná. La iniciativa busca entablar un espacio de debate y lectura colectiva para revisar, interrogar y actualizar las aproximaciones teóricas en torno al acervo literario y el patrimonio cultural de la provincia.

Las jornadas están diseñadas con un carácter descentralizado e itinerante, con el fin de fortalecer los vínculos entre las bibliotecas populares entrerrianas, los mediadores de lectura y los centros editoriales del territorio provincial.

El programa de este trayecto de formación cuenta con la coordinación general del profesor Matías Armándola, quien ejerce la dirección técnica de ambas instituciones convocantes, y de la profesora Ivana Poletti.

La propuesta fue declarada de interés educativo por el Consejo General de Educación mediante la resolución número 0696 del año 2025, y de interés institucional por el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos a través de la resolución número 073 del corriente año 2026.

La oferta otorgará certificaciones con puntaje docente habilitante para los profesionales de la educación que completen el cursado. Además, los encuentros están dirigidos a bibliotecarios, estudiantes de carreras afines, investigadores del campo de las ciencias sociales y público general que posea interés en la producción escrita local.

Este proyecto surge como una continuidad de los ciclos desarrollados por el establecimiento durante el período anual de 2025 bajo los títulos de "Entre Ríos Cantada" y "La Novela Entrerriana".

Para esta nueva edición, la estructura de los contenidos teóricos se organizará a través de seis módulos que abordarán diferentes aristas del devenir discursivo regional, iniciándose con el bloque titulado Leer la provincia: archivo, gestos y silencios, para luego dar paso a las temáticas de Génesis discursiva: nación, provincia y nativismo, y La patria primitiva: entre guerras y paisajes. El tramo final de los seminarios contemplará el estudio de las Escenas literarias de una modernidad provincial, las Escenas de la emotividad provinciana, y concluirá con una instancia práctica de Exploración crítica enfocada en los mecanismos de lectura y proyección del material analizado.

La inscripción debe realizarse a través de este formulario.

Para conocer el programa completo, visitá este enlace.