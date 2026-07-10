Llega a Santa Fe la agrupación de música infantil Pequeño Pez

La agrupación de música infantil Pequeño Pez concretará su regreso a la provincia de Santa Fe para brindar un espectáculo artístico este domingo 12 de julio a las 17 en el Hub, el espacio cultural ubicado en la calle 25 de Mayo 3428 de la capital santafesina. La presentación se encuadra en la gira de la banda luego de celebrar su primera década de trayectoria en escenarios de gran envergadura nacional e iberoamericana.

La propuesta escénica de este grupo, que cuenta en su haber con la edición de cuatro trabajos discográficos y la publicación de un libro temático, se caracteriza por el desarrollo de una puesta visual que conjuga la ejecución de música en vivo con herramientas provenientes del teatro de títeres, la danza contemporánea y la manipulación de marionetas.

A nivel musical, el repertorio que interpretará la banda partirá de un recorrido por diversos géneros de la música, con canciones compuestas sobre ritmos de rock, ska, salsa, chacarera y murga rioplatense.

La agrupación fue declarada de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las entradas están disponibles en TicketWay.