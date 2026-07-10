Por éxito de convocatoria, “Dinosaurios y Mundo Jurásico” extiende su estadía en Paraná hasta el 26 de julio

"Dinosaurios y el Mundo Jurásico" hasta el 26 de julio en Sala Mayo, de 13 a 19.

La muestra inmersiva “Dinosaurios y el Mundo Jurásico” continuará en Paraná hasta el 26 de julio, luego del éxito de convocatoria registrado desde su apertura en la ciudad. La experiencia, pensada para toda la familia, puede visitarse diariamente en Sala Mayo, de 13 a 19, con una propuesta que combina entretenimiento, tecnología y aprendizaje.

Tras una destacada presentación en Buenos Aires y una exitosa temporada de verano en Mar del Plata, la exhibición desembarcó en la capital entrerriana con una puesta en escena que invita a grandes y chicos a adentrarse en el fascinante universo de los dinosaurios.

El recorrido incluye dinosaurios animatrónicos a tamaño real, escenarios temáticos, experiencias de realidad virtual, areneros de fósiles, pantallas interactivas y la participación de científicos locos en vivo, en una propuesta interactiva diseñada para sorprender mientras se aprende jugando.

Con miles de visitantes en cada una de las ciudades donde se presentó, “Dinosaurios y el Mundo Jurásico” se consolidó como uno de los espectáculos familiares más elegidos del país. Además, durante la temporada de verano 2026 en Mar del Plata, fue distinguido con el Premio Estrella de Mar como Mejor Espectáculo Infantil.

La experiencia está orientada especialmente a familias, niños e instituciones educativas, promoviendo un recorrido participativo que combina aventura, conocimiento y recreación en un mismo espacio.

Las entradas, junto con packs familiares promocionales, pueden adquirirse a través de gradatickets.com, en Flamingo Bar y en la boletería de Sala Mayo. Además, quienes abonen con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe podrán acceder al beneficio de 3 y 6 cuotas sin interés.

Con esta extensión, quienes aún no visitaron la muestra tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de una propuesta que invita a viajar millones de años hacia el pasado y vivir una experiencia inmersiva única durante las vacaciones de invierno en Paraná.