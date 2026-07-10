Se realiza una nueva edición del Festival de Invierno en Aldea San Juan

La localidad ubicada en el departamento Gualeguaychú confirmó la realización de una nueva edición del Festival de Invierno y Feria de Emprendedores, una festividad que se desarrollará este domingo 12 de julio a partir de las 10:30 en el Salón Comunitario de la ciudad. El evento busca visibilizar la producción de los pequeños emprendedores regionales y rescatar las tradiciones culturales particulares de los inmigrantes que forjaron la identidad del sur provincial.

El entramado de espectáculos previstos para la programación del domingo incluirá la presentación sucesiva de una variada selección de artistas musicales invitados, junto al despliegue coreográfico de ballets tradicionales provenientes de diferentes comunas y municipios de la región.

De forma paralela, el predio del Salón Comunitario albergará a un nutrido grupo de expositores y artesanos regionales que dispondrán de puestos para exhibir manufacturas, objetos decorativos y productos elaborados a pequeña escala.

La propuesta gastronómica se constituirá ofrecerá platos pertenecientes a la gastronomía típica alemana y un sector de comidas rápidas y platos de matriz criolla.

La entrada será libre y gratuita.