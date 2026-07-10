Yuruma acercará una propuesta de peña litoraleña a Ferrero Cantina

La agrupación de música litoraleña Yuruma protagonizará un concierto denominado "Modo Peña" en Ferrero Cantina Cultural, un establecimiento ubicado en la calle Piedrabuena 133 de la capital entrerriana. El encuentro se llevará a cabo este viernes 10 de julio a partir de las 21. La iniciativa contempla la participación del trío musical junto a artistas invitados locales.

La formación musical de Yuruma, integrada por el multiinstrumentista Ángel Oscar Giles en flauta traversa, guitarra, voz y aerófonos, el percusionista y vocalista Walter Fontana, y el pianista Agustín Musto, propondrá un repertorio centrado en las especies líricas y coreográficas de la provincia, haciendo foco en los ritmos propios del paisaje ribereño.

Para esta velada, la grilla del escenario se completará con las actuaciones de los cantantes Candela Heis y Hugo Lucero, quienes intervendrán de forma sucesiva para aportar sus interpretaciones a la jornada folclórica.

Desde la organización manifestaron que la propuesta busca poner en valor las creaciones de los autores locales, permitiendo que el público experimente un contacto cercano con los creadores de la música nativa.

El valor de las entradas anticipadas es de $10.000, reservando al 343 4532404 (Walter) o al 343 5336092 (Agustín). En puerta, el costo será de $12.000.