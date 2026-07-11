Comenzó la puesta en valor de la Casa Histórica del General Urquiza en Gualeguaychú

La iniciativa se enmarca en las políticas del gobierno de Entre Ríos orientadas a preservar y revalorizar el patrimonio histórico y cultural de la provincia. Se intenta restaurar la histórica Quinta del General Urquiza y declararla Monumento Histórico provincial, la Delegación Argentina ante la Comisión Mixta de Salto Grande inició las primeras tareas para su recuperación.

Como primera etapa del proyecto se realizó un relevamiento integral del inmueble junto a profesionales especializados en conservación patrimonial, quienes tendrán a su cargo la elaboración de la propuesta de intervención. Este diagnóstico permitirá definir las acciones necesarias para recuperar el edificio, respetando sus características arquitectónicas e históricas.

En ese sentido, la Delegación Argentina acompañó las tareas de inspección y brindó apoyo técnico para el registro documental del inmueble.

"Esta acción responde a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de poner en valor aquellos lugares que forman parte de la identidad de la provincia. Recuperar este espacio significa preservar una parte fundamental de la historia de Entre Ríos y de nuestro país. La Casa del General Urquiza representa el legado de uno de los principales protagonistas de la organización nacional y constituye un patrimonio que debemos cuidar y transmitir a las futuras generaciones", sostuvo el presidente de la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande, embajador Alejandro Daneri.

Asimismo, destacó el valor de la iniciativa y señaló: "Queremos que este sitio recupere el protagonismo que merece, no solo como testimonio de la historia, sino también como un espacio abierto al conocimiento, la cultura y el turismo".

El Museo Casa Histórica del General Justo José de Urquiza es uno de los inmuebles patrimoniales más importantes de Entre Ríos. Emplazado en el predio del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 Dragones Coronel Zelaya, fue residencia del primer presidente constitucional de la Confederación Argentina y conserva un significativo valor histórico, arquitectónico y simbólico.

La puesta en valor del edificio forma parte de las políticas de preservación patrimonial impulsadas por el gobierno de Entre Ríos, que incluyen la iniciativa para declarar al Museo Casa Histórica del General Justo José de Urquiza como Monumento Histórico Provincial. El objetivo es garantizar su conservación e incorporarlo progresivamente a los circuitos culturales, turísticos y educativos de la provincia.