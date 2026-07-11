La Ruta del Diseño Paranaense propone un paseo por nueve espacios creativos de la ciudad

Este sábado de 15 a 19, la Ruta del Diseño Paranaense.

Este sábado, de 15 a 19, se realiza la segunda edición de la Ruta del Diseño Paranaense, una propuesta que invita a recorrer distintos espacios creativos de la ciudad, conocer a diseñadores y diseñadoras locales, descubrir sus procesos de trabajo y adquirir productos de diseño elaborados en Paraná.

La iniciativa forma parte del programa Diseña Paraná, impulsado por la Municipalidad junto al Consejo Asesor de Marca Paraná, y se consolida como una acción destinada a fortalecer el ecosistema creativo local, promoviendo el trabajo de emprendedores y emprendedoras que agregan valor a través del diseño y potenciando la cultura independiente de la ciudad.

En esta edición, el recorrido incluirá nueve espacios distribuidos en distintos puntos de Paraná, donde el público podrá visitar talleres, estudios y locales, conocer de cerca los procesos de producción y descubrir propuestas vinculadas al diseño de autor, la ilustración, la indumentaria, la decoración, la papelería, la cosmética natural, el arte impreso y otros productos creativos.

La Ruta del Diseño Paranaense propone un paseo que combina diseño, cultura, producción y comercio local, visibilizando el entramado creativo de la ciudad y generando nuevas oportunidades para quienes forman parte del sector.

Como novedad, esta segunda edición contará con una trafic que realizará un recorrido exclusivo entre los nueve puntos participantes, facilitando el traslado del público y permitiendo disfrutar de toda la experiencia de manera gratuita.

Los 9 puntos de diseño que integran esta edición de la Ruta son:

1. Corrientes 770 | Benditas Mujeres

Emprendedores: Clandestina, Laura troc, Popicrea, Asiainobjetos, DM Diseños en madera

2. Tucumán 452 (Showroom primer piso)

Emprendedores: Geozana, Origen nativo, Jarupkin, Amatista, Benata, Altissima, Morgana Salud Menstrual

3. La Paz 161

Emprendedores: Las Doras, Amuletos, Vitrofusionru, Santa Clorinda, Somos Quenti, Domine_natural, La valija de Morrison, La Caro deco, Yanartresina, Oda Calu

4. Urquiza 1239 | Museo y Mercado de Artesanías "Carlos Asiain"

Emprendedores: TRAMAGUA: red de tejedoras

5. Ernesto Bavio & Courreges | Centro Cultural Almacén de los 33

Emprendedores: Ml arte textil, Fugitiva, Ivana Lander, Niña Brocoli, Maurina, Malaza, By Ale, Tejido Urbano, Ms.artesanias, Amarredeco

6. Gral. Pascual Echagüe 590

Emprendedores: Eliana Silvetti Diseño, Black Cats, LimaBlue

7. Cura Álvarez 589

Emprendedores: Telar del Rio, Eleonora Pagotto, Con-tacto cerámica, Accesorios del litoral, Eve Bohemia

8. Las lechiguanas 517

Emprendedores: Milú, Indie lamps, Con sentidos y Cordón de 3 dobleces

9. Arroyo Cazuelas 2765

Emprendedores: El Baúl de los Regalos y Con.Creces, Aminha_accesoriosentelas e Hilandosonrisasarg

La actividad integra el Programa de Fortalecimiento de Emprendedores con Diseño, una política pública que busca acompañar el crecimiento del sector, fortalecer los espacios de comercialización y acercar la producción local a la comunidad.