Mario Martínez presenta este domingo en La Hendija su versión unipersonal de un clásico de Pirandello

El actor, director y dramaturgo volverá a los escenarios con Una de Pirandello, una adaptación para un solo intérprete de Seis personajes en busca de autor, la emblemática obra del Nobel italiano Luigi Pirandello. La función será este domingo 12 de julio a las 18, en La Hendija, Gualeguaychú 171, de Paraná.

Mario Martínez regresará a la sala La Hendija con *Una de Pirandello*, una adaptación unipersonal de *Seis personajes en busca de autor*, la célebre obra del dramaturgo italiano Luigi Pirandello. La función se realizará esta tarde a las 18 y las entradas pueden reservarse.

Actor, escritor, director y dramaturgo, Martínez vuelve a presentar este espectáculo luego de haber recorrido distintas ciudades entrerrianas. La nueva función llega en un contexto complejo para la actividad teatral independiente, marcada por las dificultades que atraviesa el sector para sostener sus espacios de producción y circulación.

Publicada en 1921, "Seis personajes en busca de autor" es una de las piezas más influyentes del teatro del siglo XX y la obra más reconocida de Luigi Pirandello, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 1934. La historia transcurre durante el ensayo de una compañía teatral, cuando seis personajes irrumpen inesperadamente en escena en busca de un autor que complete la historia que quedó inconclusa. Nacidos de la imaginación de un escritor que nunca llegó a escribir su obra, esos personajes reclaman la posibilidad de existir a través del teatro.

En esta versión, Martínez asume el desafío de llevar ese universo al formato de un solo actor en escena, explorando los conflictos entre realidad y ficción, identidad y representación.

"Quienes han tenido la oportunidad de asistir a las puestas de La casa de Bernarda Alba, Doña Rosita la soltera, Madre Coraje, M'hijo el dotor, Ramírez, Saltimbanquis o El Martínez Miusijol, entre otras, se encontrarán en este caso con un trabajo absolutamente inédito que me tiene en escena como actor", expresó el artista al referirse a la propuesta.

Martínez destaca que la obra de Pirandello propone una reflexión sobre el propio teatro y sobre algunos de los grandes interrogantes de la condición humana: el ser, la apariencia, la verdad, el paso del tiempo y la muerte. En ese sentido, recupera una de las ideas centrales del autor italiano: "El hombre vive y no se ve", una frase que invita a pensar cómo las personas construyen su identidad y cuánto de esa imagen responde realmente a quienes son.

Reserva de localidades: 343-5126724.