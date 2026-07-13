El Cineclub Noble continúa con la programación de Pasión de multitudes

La propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer) sigue este martes 14, a las 19, en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná) con la proyección de El segundo juego (Rumania, 2014), dirigida por Corneliu Porumboiu. Con entrada libre y gratuita, es parte de CUAC! Cultura Activa.

La película El segundo juego (Rumania, 2014), dirigida por Corneliu Porumboiu, es un documental en el que el cineasta y su padre, el ex árbitro Adrian Porumboiu, ven y comentan en tiempo real la retransmisión íntegra de un polémico partido de fútbol disputado en 1988. A través de este ejercicio, la película entrelaza anécdotas deportivas con recuerdos personales sobre la tensa realidad y la censura en Rumania durante los últimos años de la dictadura de Nicolae Ceaușescu.

Esta entrega cierra la cartelera que acompañó el clima mundialista bajo el nombre Pasión de multitudes.

El Iaaer con este espacio de cine gratuito apuesta a brindar el acceso de contenidos y bienes culturales, a públicos diversos que buscan distintos estilos para compartir en la pantalla de la Sala Noble.