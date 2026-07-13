El FEI retoma este martes su programación con la obra "Volá, un cuento en el viento"

"Volá, un cuento en el viento", este martes a las 16 en el Teatro 3 de Febrero.

Tras una primera semana que reunió a las familias en el Teatro 3 de Febrero, el Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) retomará este martes 14 de julio su programación con la presentación de "Volá, un cuento en el viento", una propuesta que abrirá la segunda y última etapa de la 27ª edición del encuentro.

La función comenzará a las 16 y marcará el regreso de las actividades de la segunda semana. Como ocurre desde el inicio del festival, la programación está especialmente pensada para las infancias y reúne espectáculos de teatro, música, circo y narración para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

El FEI, uno de los clásicos culturales del receso invernal en Paraná, continuará durante toda la semana con funciones diarias. Luego de "Volá, un cuento en el viento", el escenario del Teatro 3 de Febrero recibirá a "Los Vermichellis, delivery de cuentos", "Aladdín y la genia de la lámpara", "Imagina Rubí" y "MOCHyLOTA, para una travesía grandota", espectáculo que tendrá a su cargo el cierre del festival el próximo sábado.

Además de las funciones, el público podrá volver a disfrutar de las Cajitas Lambe Lambe, una propuesta de teatro en miniatura instalada en el hall del teatro. Antes y después de cada espectáculo, niñas, niños y adultos podrán descubrir pequeñas historias contadas en cajas diseñadas para un espectador a la vez. La actividad se realiza con colaboración a la gorra y acompaña cada jornada del festival.

Las entradas tienen un valor de 8.000 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada en la boletería del Teatro 3 de Febrero, únicamente en efectivo.