El realizador Diego Romero presentará un largometraje sobre la historia del ajedrez

El director e investigador audiovisual Diego Romero encabezará una jornada cultural centrada en la proyección de su película de carácter documental titulada Juego Milenario Transcultural, la cual se llevará a cabo este sábado 18 de julio a partir de las 10 en la Biblioteca Popular del Paraná, ubicada en calle Buenos Aires 256 de Paraná. La actividad busca propiciar el conocimiento sobre la disciplina del ajedrez, repasando sus implicancias sociológicas, su desarrollo reglamentario y su rol en la construcción de identidades.

La propuesta combinará la exhibición del material cinematográfico con una instancia posterior de debate técnico y juego libre entre los concurrentes.

El largometraje documental en cuestión posee una extensión de 80 minutos de duración y fue producido en el territorio argentino y finalizado en el año 2024 tras un extenso proceso de recopilación de testimonios e indagación histórica.

La trama aborda ejes vinculados al tablero de las sesenta y cuatro casillas, comenzando por las investigaciones que rastrean los orígenes históricos del juego, las mitologías y las leyendas de las distintas civilizaciones, y las alegorías que emparentan los movimientos de las piezas con diversas formas antiguas de organización política y social.

La investigación audiovisual también examina la relación intrínseca de la disciplina con las estructuras de pensamiento lógico y los avances tecnológicos, además de recorrer la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez, el funcionamiento de las competencias y las partidas de los grandes maestros internacionales.

Para el desarrollo del contenido analítico de la película, el realizador recopiló y editó entrevistas exclusivas realizadas a referentes de primer nivel del ámbito nacional, incluyendo a las destacadas jugadoras competitivas Candela Francisco y María José Campos, al maestro y especialista e historiador de la disciplina Juan S. Morgado, a la escritora Sylvia Iparraguirre y a Luis Tabet, entre otras personalidades.

Para más información, comunicarse al correo juegomilenario2024@gmail.com o al teléfono 11 41611280.

La entrada será libre y gratuita.