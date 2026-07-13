Inscripciones abiertas para un taller sobre poesía latinoamericana

El escritor Kevin Jones coordinará un taller presencial de lectura y análisis poético centrado en la obra de la escritora uruguaya Amanda Berenguer, el cual se llevará a cabo el miércoles 22 de julio a las 16:30 en la librería Saltacharcos, ubicada en la calle Gualeguaychú 167 de la ciudad de Paraná. La actividad tendrá como propósito promover el abordaje de la literatura latinoamericana contemporánea, estudiar los recursos lingüísticos de la autora y facilitar el acceso a textos.

La propuesta tomará como eje el volumen titulado Con el tigre entre las cosas, un conjunto de piezas líricas que Berenguer produjo originalmente en el período comprendido entre los años 1986 y 1994. Estos textos formaron parte inicialmente del compendio mayor Constelación del navío, para luego ser editados de manera autónoma y por primera vez en formato de libro independiente por el sello editorial La Ballesta Magnífica.

Durante el desarrollo de la jornada presencial, se indagará en las alegorías zoológicas, las representaciones de la vida cotidiana y las exploraciones sobre el lenguaje que caracterizan a esta etapa de la producción de la poeta.

Para formar parte de la experiencia, el arancel será de $25.000, un monto que contempla la entrega de un ejemplar físico de la obra.

Para reservas, comunicarse al 343 4388303.