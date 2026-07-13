Juan Manuel Bilat vuelve a Cosquín tras consagrarse en los Espectáculos Callejeros

El acordeonista entrerriano actuará este sábado en la Plaza Próspero Molina, tras haber sido consagrado como ganador de los Espectáculos Callejeros de Cosquín 2026. La presentación será en el Cosquín de Peñas 2026 marcará un nuevo paso en el camino que lo llevará al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore en enero próximo.

El acordeonista entrerriano Juan Manuel Bilat volverá a presentarse en Cosquín. Será este sábado 18 de julio, cuando forme parte de la programación de Cosquín de Peñas 2026, el tradicional encuentro invernal que reúne a artistas de todo el país en la Plaza Próspero Molina, corazón del folklore argentino.

La participación del músico llega apenas unos meses después de haber obtenido uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: la consagración como ganador de los Espectáculos Callejeros de Cosquín 2026, distinción que le aseguró un lugar en la programación oficial del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027.

En esta oportunidad, Bilat compartirá escenario con figuras del folklore nacional como Lucio "El Indio" Rojas, en una jornada que reunirá también a artistas surgidos del Pre Cosquín y de los Espectáculos Callejeros, una propuesta que busca poner en valor el carácter federal del encuentro.

La actuación tendrá un significado especial para el acordeonista, ya que representará el primer paso hacia su esperado debut en el escenario Atahualpa Yupanqui durante la próxima edición del Festival Nacional de Folklore. Ese será el momento en que lleve nuevamente la música entrerriana al principal escenario del país dedicado al género.

Con más de veinte años de trayectoria, Bilat se consolidó como uno de los referentes de la nueva generación del chamamé litoraleño. Su propuesta combina el respeto por las raíces musicales del Litoral con una mirada contemporánea, una identidad artística que lo ha llevado a recorrer escenarios de distintos puntos del país y a proyectar la música entrerriana hacia nuevos públicos.

Su presentación en Cosquín de Peñas será, además, una nueva oportunidad para reafirmar ese recorrido y continuar la cuenta regresiva hacia uno de los desafíos más importantes de su carrera: subir al escenario mayor del festival folklórico más emblemático de la Argentina.