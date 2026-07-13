La obra "Retrato de un paraíso" se presenta en La Salita de Perón

La Salita de Perón recibirá este viernes 17 de julio la obra "Retrato de un paraíso", una propuesta teatral protagonizada por los actores mendocinos Alicia Casares y Sergio Martínez, quienes llegarán a Paraná para presentar una puesta que combina reflexión, humor y emociones.

La función comenzará a las 21 y tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en calle Perón. La obra, escrita por Sergio Martínez, gira en torno a una mujer elegante que, a partir de sus experiencias y de las decisiones que marcaron su vida, invita al público a reflexionar sobre el paso del tiempo, el destino y los caminos elegidos.

Con una puesta que alterna momentos de intensidad dramática y situaciones atravesadas por el humor, "Retrato de un paraíso" propone un recorrido íntimo por la condición humana, sostenido por el trabajo interpretativo de dos artistas con amplia trayectoria en escenarios nacionales e internacionales.

La función será a la gorra, una modalidad que busca facilitar el acceso del público y fortalecer el vínculo entre los artistas y los espectadores. Quienes deseen asistir pueden realizar reservas comunicándose al 343 452-6527.

La presentación forma parte de la programación de La Salita de Perón, espacio que continúa ofreciendo una cartelera dedicada al teatro independiente y a la circulación de producciones provenientes de distintos puntos del país.