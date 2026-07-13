Litoral Stand Up Comedy estrenará un nuevo repertorio de monólogos

Se realizará una función a la gorra en el marco del ciclo artístico Casa Florecida.

El colectivo artístico Litoral Stand Up Comedy, conformado por los comediantes locales Belisario Ruiz, Mateo Izza, Lisandro Riera, Ignacio Grünbaum y Nacho Koornstra, presentará su nuevo espectáculo humorístico este viernes 17 de julio a partir de las 21 en el espacio cultural Casa Grande, situado en la calle Andrés Pazos 35 de la capital entrerriana.

El evento se desarrollará en el marco de la programación del ciclo denominado Casa Florecida, y tiene como propósito introducir las producciones escritas recientes de los integrantes de la agrupación, con el fin de ofrecer una alternativa de entretenimiento cultural.

El espectáculo tendrá una extensión temporal de una hora y media de comedia en vivo, lapso durante el cual cada uno de los actores subirá al escenario de forma sucesiva para desarrollar sus respectivas rutinas.

Este show representa la consolidación del trabajo de escritura y ensayo llevado a cabo por la agrupación durante los meses previos, que configuran un menú de contenidos inéditos que se aparta de las producciones presentadas anteriores.

Para complementar la actividad, el establecimiento dispondrá del funcionamiento de su servicio habitual de cantina.

La entrada será con modalidad de función a la gorra.

Para reservas, comunicarse al 343 4711428.