"Lombrices" tendrá una nueva función este jueves en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

César Salinas y Diego González, protagonistas de "Lombrices", este jueves a las 20.30 en el Juan L. Ortiz.

La obra "Lombrices", del dramaturgo Pablo Albarello, volverá a presentarse en Paraná este jueves 16 de julio a las 20.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en Racedo 250. Bajo la dirección de Jorge Fillastre, la puesta propone una combinación de humor negro y tragedia a partir de una historia atravesada por el absurdo y la reflexión.

Las actuaciones estarán a cargo de César Salinas y Diego González, quienes interpretan a Martirio y Consuelo, dos mujeres ancianas que viven aisladas en un departamento mientras el mundo exterior parece desmoronarse. Entre recuerdos, delirios y situaciones cargadas de ironía, los personajes abordan temas como la política, la religión, el sexo y los vínculos afectivos, construyendo una obra que oscila entre la risa y la incomodidad.

Escrita por Pablo Albarello, "Lombrices" fue distinguida en el Concurso de Teatro de Humor organizado por el Instituto Nacional del Teatro y Argentores, y desde entonces se ha convertido en una de las piezas más reconocidas del autor.

La puesta cuenta con asistencia técnica de Ricardo Montiel Dimenza y dirección de Jorge Fillastre.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 12.000 pesos, mientras que en puerta costarán 15.000 pesos. Las reservas pueden realizarse comunicándose al 343 429-3638.