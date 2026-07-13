Murió Pedro Ignacio Calderón, el director paranaense que dejó una huella en la música sinfónica argentina

El maestro Pedro Ignacio Calderón, una de las figuras más importantes de la dirección orquestal argentina y referente indiscutido de la música sinfónica en el país, falleció este lunes. Nacido en Paraná el 31 de diciembre de 1933, desarrolló una trayectoria de proyección internacional que lo llevó a dirigir las principales orquestas argentinas y a formar a varias generaciones de músicos.

La noticia provocó un profundo pesar en el ámbito cultural. A través de un comunicado, el Teatro Colón destacó la dimensión de su legado: "Con profundo pesar, el Teatro Colón despide al maestro Pedro Ignacio Calderón, notable director de orquesta argentino fundamental para la difusión de la música nacional y ligado a nuestra casa, siendo director musical de la Orquesta Estable del Teatro Colón entre 1992 y 1993 y de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires por más de 20 años".

Calderón inició su formación musical en Paraná, donde estudió piano en la Academia Williams. Más tarde se trasladó junto a su familia a Buenos Aires y continuó sus estudios en la capital argentina y en Roma. Entre sus maestros estuvieron Vincenzo Scaramuzza, Alberto Ginastera, Hermann Scherchen y Fernando Previtali, figuras fundamentales en la construcción de una carrera que lo convertiría en uno de los directores más prestigiosos de América Latina.

Su vocación por la dirección orquestal apareció muy temprano. En distintas entrevistas recordó que buena parte de su formación fue autodidacta: asistía a los ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional para observar el trabajo de grandes directores como Wilhelm Furtwängler y Herbert von Karajan, convencido de que allí también se aprendía el oficio. A los 20 años debutó al frente de la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional y pocos años después inició una carrera que lo llevaría a ocupar los principales podios del país.

En 1958 fue designado director de la Orquesta de Tucumán y, dos años más tarde, obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes para perfeccionarse en la Academia Santa Cecilia de Roma. Un punto de inflexión en su carrera llegó en 1963, cuando obtuvo uno de los tres primeros premios del prestigioso Concurso Dimitri Mitropoulos, en Nueva York. Ese reconocimiento le permitió convertirse en director asistente de la Filarmónica de Nueva York junto al legendario Leonard Bernstein, una experiencia decisiva en su formación.

Entre 1966 y 1991 estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, mientras que años más tarde asumió la conducción de la Orquesta Sinfónica Nacional, donde dejó una huella profunda por su excelencia artística, su compromiso con la difusión de la música argentina y su permanente tarea de formación de nuevos músicos.

Más allá de la dimensión internacional de su carrera, Calderón nunca perdió el vínculo con Paraná. Cada regreso a su ciudad natal representaba un reencuentro con sus afectos y con el lugar donde nació su pasión por la música. En una entrevista concedida a El Diario en 2023, con motivo de su participación en el Festival Chopin organizado por la Asociación Mariano Moreno, confesó que siempre encontraba "algún motivo" para volver y que reencontrarse con familiares y amigos era una experiencia profundamente gratificante.

Aquella visita lo mostró, además, en un momento de balance personal. Próximo a cumplir 90 años, afirmaba sentirse plenamente realizado como director. Decía haber dirigido todas las obras que había soñado interpretar y dedicaba buena parte de su tiempo a otra pasión nacida en su infancia paranaense: la aviación. Gracias a simuladores de vuelo instalados en su casa, disfrutaba de "volar" distintos modelos de aviones, mientras seguía estudiando partituras simplemente por el placer de aprender.

Desde Paraná, la Asociación Mariano Moreno también expresó su pesar por el fallecimiento del maestro y recordó las oportunidades en que regresó para dirigir conciertos memorables.

"Tuvo el honor de recibirlo en varias oportunidades como director invitado y compartió con el público de Paraná conciertos memorables que enriquecieron la vida cultural de nuestra ciudad", señalaron desde la institución, al despedir a quien definieron como una de las figuras más trascendentes de la dirección orquestal argentina.

Con la muerte de Pedro Ignacio Calderón desaparece uno de los grandes maestros de la música académica del país. Su legado permanecerá en las orquestas que condujo, en los músicos que formó y en el valioso aporte que realizó para proyectar la música sinfónica argentina dentro y fuera de sus fronteras.