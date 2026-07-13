"Orillas", una propuesta de música, poesía y artes plásticas

Los artistas entrerrianos María Cuevas, Mauro Sauthier, Bruno Pessolani, Jeremías Bourbotte y Raúl González llevarán a cabo un espectáculo artístico interdisciplinario denominado "Orillas", el cual se desarrollará este sábado 18 de julio a partir de las 21 en el subsuelo de la Galería Flamingo, espacio cultural ubicado en San Martín 902 de la ciudad de Paraná. La propuesta apunta a unificar tres expresiones fundamentales de la cultura de la provincia de Entre Ríos como son la música en vivo, la recitación poética y las artes plásticas.

El desarrollo de la velada contemplará una dinámica simultánea donde se acoplarán las diferentes disciplinas artísticas. El momento musical estará a cargo de la cantante diamantina María Cuevas en la ejecución vocal y piano, acompañada por Mauro Sauthier en piano y Bruno Pessolani en el bajo. De manera complementaria, el escritor Jeremías Bourbotte realizará la selección y la posterior lectura en voz alta de diversas piezas de poesía, mientras que el artista plástico Raúl González intervendrá el espacio a través de la pintura.

Las entradas pueden adquirirse a través de Eventbrite.com.ar o por teléfono al 343 4808780.