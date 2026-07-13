Poesía, música y pintura se unen en una nueva edición de "Orillas"

El próximo sábado 18 de julio a las 21, el Subsuelo Galería del Flamingo (Paraná) será escenario de la segunda edición de "Orillas", un encuentro artístico que reunirá música, poesía y pintura en una propuesta dedicada a celebrar la identidad cultural del litoral.

La iniciativa invita a recorrer, a través de distintas expresiones artísticas, algunos de los paisajes, voces y sensibilidades que conforman el imaginario litoraleño. La música recuperará canciones emblemáticas del repertorio entrerriano y de la región, mientras que la poesía ofrecerá una selección de autores del litoral acompañada de comentarios que pondrán en diálogo sus obras con el resto de la experiencia artística. En simultáneo, el público podrá presenciar una intervención de pintura en vivo inspirada en temáticas profundamente ligadas a la región: el paisaje, la sencillez de la vida cotidiana, el oficio del pescador y la permanente comunión con el río.

La propuesta musical estará encabezada por la cantante litoraleña María Cuevas, acompañada por Mauro Sauthier en piano y Bruno Pessolani en bajo. La selección y los comentarios de textos de poetas entrerrianos estarán a cargo de Jeremías Bourbotte, mientras que la pintura en vivo será realizada por el artista Raúl González.

"Orillas" propone una experiencia sensible en la que las distintas disciplinas dialogan para poner en valor el patrimonio artístico y cultural del litoral, invitando al público a reencontrarse con las imágenes, los sonidos y las palabras que nacen a la vera del río.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y pueden reservarse a través de Eventbrite. El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.