Pueblo Alvear celebra su historia con un concurso de cuentos y poemas

La Comuna de Pueblo Nuevo General Alvear Aldea San Francisco, del Departamento Diamante, dispuso la apertura de la convocatoria para participar del Certamen Literario denominado "Pueblo Alvear: Donde el río besa la tierra", el cual recibirá las obras de los postulantes desde el miércoles 15 de julio hasta el martes 15 de septiembre de 2026.

Esta propuesta cultural cuenta con la coordinación general de la profesora María Rosa Gianello y la colaboración de la profesora Patricia Delaloye, con el propósito de celebrar el 148 aniversario de la localidad y con el objetivo de reconocer la producción artística de los escritores que habitan o habitaron la zona, y de aquellos que la conocen por referencias, la visitaron en calidad de turistas o la abordan desde su imaginación creadora.

El concurso está dirigido a escritoras y escritores mayores de 18 años que residan en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe o Buenos Aires. Cada postulante podrá intervenir con una única obra inédita dentro de las categorías de poesía, cuento corto o ficción histórica.

Los poemas no deben superar los 20 versos y los textos de cuento corto y ficción histórica poseen un límite máximo de 700 palabras, debiendo remitirse los archivos en formato Word, con letra Arial tamaño 12 e interlineado de 1,5, adjuntando obligatoriamente el nombre y apellido completo del autor, su domicilio particular, un currículum vitae abreviado de 6 líneas de extensión, un número de teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico. Las postulaciones se realizan de forma virtual mediante el envío de material al correo electrónico mujeresdenero@gmail.com

El jurado a cargo de evaluar el material estará integrado por Roberto Romani, Sandra Galarza y Jesica Mijalek en representación de Entre Ríos, junto a Celina Cámpora y Sergio Soler por la provincia de Buenos Aires.

Respecto a los premios, se elegirán dos ganadores para el género de poesía, dos para cuento corto y dos para ficción histórica, recibiendo los primeros premios de cada categoría un conjunto de libros de autores entrerrianos y la publicación de su respectiva obra en medios de prensa de gran alcance provincial. Los segundos premios de cada género obtendrán libros como recompensa.

Además, todas las producciones presentadas que cumplan con los requisitos del certamen serán publicadas en una antología con formato de libro físico.

El certamen tendrá un acto de cierre y entrega de premios que se llevará a cabo en la Comuna de Pueblo Alvear y Aldea San Francisco durante el mes de octubre de 2026, mediante un encuentro de mate y té literario cuya fecha exacta se comunicará más adelante.

La temática del concurso es de carácter abierto, aunque las bases establecen que las obras deben destacar el patrimonio natural, histórico, social y cultural de Pueblo Alvear y Aldea San Francisco. Entre los lineamientos, se sugiere la historia del antiguo Puerto fundado en 1878 por el Poder Ejecutivo Nacional en alusión a Carlos María Alvear, el cual funcionó hasta 1950 con el trigo como negocio principal. También se proponen tópicos como la solidaridad entre el criollo y el inmigrante respecto a las técnicas agrícolas y la adaptación al monte; accidentes geográficos y parajes como el arroyo Las Arañas, el río Paraná con sus piedras y barrancas, las canteras locales, el monte autóctono, los cañaverales y las bajadas denominadas Bolsán, de Solís, Díaz y Piduz; monumentos como la Plaza General Don José de San Martín, la Capilla San Antonio de Padua que data de 1900 con su fiesta patronal, y el Cementerio de San Francisco, declarado patrimonio histórico provincial.

El temario sugerido por la organización abarca además aspectos de la vida cotidiana y personajes característicos como el universo del pescador, el ladrillero, el albañil, el cuidador de jardines, los perros protegidos de las calles, los pobladores itinerantes y el recordado Arturo Jumilla, conocido como el poeta del pueblo.

Del mismo modo, se contempla el rol histórico de las mujeres de Alvear en la confección de bolsas de arpillera para el trigo y sus labores actuales en casas particulares, confección de alpargatas, jardinería y cuidado de personas mayores, sumado al paso ancestral del pueblo Chaná previo a 1878, los acampes de las tropas federales de Ricardo López Jordán, el paso del Ejército Grande de Justo José de Urquiza o los planes militares estratégicos frente a José Gervasio Artigas.

Por último, se mencionan la presencia de la ruta provincial 11, las calles de brosa y tierra, la ambivalencia de la lluvia, las ofrendas al Gauchito Gil, las comidas típicas como empanadas de pescado, pescado frito, tortas fritas, pan casero, dulces y asado, los torneos de truco y bochas en la plaza, y los puntos de encuentro sociales representados por la carnicería y bar Los dos hermanos y el bar de Marcos Albornoz.

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