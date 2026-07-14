Buscan seis largometrajes entrerrianos en desarrollo para el programa Timotek

La Residencia de Guión y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales de Entre Ríos, Timotek, abrió su inscripción y hay plazo hasta el viernes 24 de julio inclusive. Se aceptarán propuestas de largometrajes de ficción, documental, animación o de experimentación, en etapa inicial o en desarrollo, que cuenten con un tratamiento narrativo argumental. Invita el Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer) en asociación con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Los seis proyectos seleccionados compartirán una residencia en Valle María durante octubre, coordinado por la cineasta Celina Murga y participarán de instancias específicas en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná. Habrá espacios de trabajo, formación y producción compartidos con tutores que son referentes del sector y la cultura. Bajo el lema "El río conecta, el cine también", Timotek (que significa Escucha, en lengua Chaná) será un espacio para desarrollo de obras, intercambio federal, formación intensiva, e identidad regional.

Formulario de inscripción en este enlace.

Reglamento acá.