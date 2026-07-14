Casa Grande abre cupos para los talleres de escritura

El escritor y docente Alejandro Manuel Fernández llevará a cabo la coordinación de dos nuevos talleres de escritura literaria orientados a personas adultas y adolescentes, los cuales comenzarán a dictarse el próximo lunes 20 de julio en el espacio cultural de Casa Grande, ubicado en la calle Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná.

La iniciativa tiene como propósito constituir un ámbito de encuentro y aprendizaje práctico donde los concurrentes puedan leer textos de diversos autores, redactar sus propias producciones, crear historias ficcionales y desarrollar una voz narrativa personal, ofreciendo para ello un acompañamiento técnico y metodológico continuo durante el desarrollo de cada una de las clases.

La propuesta de formación literaria contempla una división de comisiones de acuerdo con los rangos de edad. La comisión destinada a adolescentes desarrollará sus encuentros semanales los días lunes en el horario de 16 a 17:30, mientras que el espacio de formación diseñado para las personas adultas se dictará los días jueves en idéntica franja horaria.

Las clases prácticas se centrarán en la ejercitación constante a partir de disparadores de escritura, el análisis de recursos estilísticos en textos clásicos y contemporáneos, y la posterior puesta en común de las piezas producidas por los talleristas en cada jornada.

Para realizar consultas o inscripción, escribir un mensaje directo al Instagram @casagrande.parana