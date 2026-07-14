Casa Madre organiza actividades por la semana de la amistad

El espacio cultural Casa Madre llevará a cabo una agenda especial compuesta por dos actividades recreativas programadas para este sábado 18 de julio a las 10 y para el lunes 20 de julio a las 19 en su sede de calle La Paz 161 de la ciudad de Paraná, con el propósito de celebrar el Día del Amigo.

La primera de las propuestas, denominada "Desayuno Creativo con Amigos", se desarrollará durante la mañana del sábado y consistirá en la personalización de artículos de uso diario. Quienes asistan a este taller recibirán una bolsa de tela tipo tote bag provista por la firma Chariklo y un catálogo de estampas exclusivas diseñadas por Pistaccio, junto con la totalidad de los materiales necesarios para intervenir y decorar el accesorio de forma personalizada durante el encuentro de manera que puedan llevarse el producto terminado.

El costo para participar es de $25.000, valor que incluye una infusión de café acompañada por un croissant para consumir durante la jornada de trabajo creativo. Requiere reserva previa al 343 6138531 o al 343 5176877.

Por otra parte, el lunes 20 de julio, coincidiendo con la fecha de la efeméride, se llevará a cabo la segunda actividad de la agenda bajo el nombre de "Bingo Musical Especial Día del Amigo", la cual estará coordinada por la artista y psicóloga María Alicia Flores en el horario de 19 a 21. La mecánica de este juego grupal consiste en identificar los éxitos musicales de artistas del género pop reconocidas internacionalmente como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Dua Lipa, Billie Eilish, Britney Spears y Katy Perry a medida que las canciones suenan en el establecimiento, marcando las coincidencias en los cartones asignados para competir por diferentes premios correspondientes a las categorías de línea y cartón lleno.

El acceso a esta jornada tiene un costo de $22.000, tarifa que contempla la entrega del primer cartón de juego, una consumición de trago y una porción de picoteo gastronómico.

Las reservas deben realizarse al 343 4285966.