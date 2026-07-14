"Discólicos y Mancursos" presenta una propuesta escénica que interpela los discursos del poder

La obra se presentará este viernes 17 de julio en Archicofradía. Con una puesta que combina performance, poesía, humor y referencias a figuras de la historia política argentina, propone una experiencia teatral fuera de los formatos convencionales.

Una propuesta difícil de encasillar y pensada para provocar preguntas desembarcará esta semana en Paraná. "Discólicos y Mancursos", definida por sus creadores como una "varieté de guerra" y una "huelga performática contra el vaciamiento del sentido", se presentará este viernes 17 de julio, a las 21, en Archicofradía (9 de Julio 116).

Lejos de la estructura del teatro tradicional, la obra combina performance, poesía, humor, filosofía y un intenso trabajo sobre la palabra para construir un espectáculo que pone en diálogo discursos políticos, sociales y culturales que marcaron distintas épocas de la historia argentina.

La propuesta invita al público a preguntarse qué permanece detrás de las grandes narrativas y cómo los discursos moldean la memoria colectiva, el presente y las formas de comprender la realidad. En escena, las voces se superponen, se contradicen y se transforman en un flujo que mezcla referencias históricas, pensamiento filosófico y resonancias contemporáneas.

El espectáculo toma como punto de partida textos inspirados en discursos y escritos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Cristina Fernández de Kirchner, producciones de Inteligencia Artificial, textos del filósofo Gilles Deleuze y otras voces que atraviesan la historia reciente. A partir de ese material, construye una experiencia escénica donde el lenguaje se convierte en el principal protagonista.

La puesta cuenta con las performances de Julián Dubie, Marcelo Estebecorena y Julia Hadida, mientras que el guion pertenece a Ramiro Guggiari.

La función en Paraná tendrá como invitados a Julián Bejarano y al dúo Andrés & Marti. Posteriormente, la obra continuará su recorrido el domingo 19 de julio, a las 20, en El Birri, de la ciudad de Santa Fe, donde participarán como invitados el escritor Santiago Venturini y nuevamente Andrés & Marti.

Con una estética desbordada y un lenguaje que cruza el delirio, la ironía y la reflexión, "Discólicos y Mancursos" propone una experiencia escénica contemporánea que invita a escuchar de otra manera aquellas palabras que, una y otra vez, atraviesan la vida pública.