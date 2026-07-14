El concierto ilustrado de Johansen y Liniers celebra 17 años de trayectoria

El cantautor Kevin Johansen y el humorista gráfico Liniers presentarán de forma conjunta un espectáculo este sábado 18 de julio a partir de las 21 en HUB, espacio situado en calle 25 de Mayo 3428 de la ciudad de Santa Fe.

El concierto ilustrado se realiza en el marco de la etapa de despedida de su prolongado tour de reencuentro, con el fin de festejar más de 17 años de colaboración artística compartida sobre los escenarios, además de introducir ante el público de la región santafesina sus producciones editoriales y fonográficas recientes, como el disco grabado en vivo denominado Desde que te Madrid y el volumen literario titulado Es nuestra forma de comunicarnos.

La dinámica del espectáculo que proponen ambos artistas partirá de la ejecución de un repertorio que repasa las obras musicales más destacadas de la trayectoria solista de Kevin Johansen, mientras que, de forma simultánea, Liniers realiza improvisaciones gráficas e ilustraciones que se proyectan en tiempo real sobre una pantalla dispuesta como fondo en el escenario.

La propuesta conjunta cuenta con el antecedente de haber sido plasmada anteriormente en soportes físicos con la publicación de dos materiales audiovisuales en formato DVD registrados en Buenos Aires y México a través del sello discográfico Sony Music, y en libros compilatorios OOPS y BIS de la casa editorial Ediciones de la Flor.

La gira que los lleva nuevamente a Santa Fe se inició originalmente en el transcurso del año 2023 con el reencuentro del dúo tras un período sin funciones conjuntas. Luego, continuaron con presentaciones a lo largo de 2024 y 2025 en diversas salas, teatros y ferias de libros de distintos continentes, para finalizar de manera definitiva con la actual temporada de 2026.

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketway o de forma telefónica al 342 5764161.