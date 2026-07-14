El elenco de Estación Curupí llega este sábado a la sala Saltimbanquis

El elenco de actrices integrado por Anabel Hilgenberg, Clarisa Benetti, Gabriela Sosa, Verónica Spahn y Regina Cavenaghi, bajo la dirección general de Carlos Vicentín, presentará la obra titulada "Estación Curupí: Memorias de un pueblo después del tren". La función tendrá lugar este sábado 18 de julio a las 21 en la Sala Saltimbanquis, ubicada en la calle Feliciano 546 de la ciudad de Paraná.

La propuesta artística apunta a rescatar la memoria histórica y la identidad cultural de las localidades entrerrianas que sufrieron el aislamiento tras el cese del sistema ferroviario, hecho que ocasionó grandes cambios sociales en la región.

La trama de la obra se sitúa temporalmente en la década de 1990 y se centra en la cotidianeidad de un pequeño pueblo de la provincia de Entre Ríos afectado por la clausura definitiva de los ramales del tren, un suceso que deriva en ahogo económico, incomunicación y angustia para sus pobladores. Por medio de la recreación de recuerdos antiguos, las transmisiones de una humilde radio vecinal, momentos de humor, tensiones y complicidades cotidianas, la puesta en escena sigue a cinco mujeres que deciden tomar una determinación drástica para intentar transformar la realidad agobiante que viven.

La función se desarrollará bajo la modalidad de entrada a la gorra. Para reservas, comunicarse al 343 4550552.