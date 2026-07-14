Ferrero Cantina ofrecerá un espectáculo de comedia y música

Una noche de humor y música en el espacio cultural de calle Piedrabuena 133.

La agrupación artística Club de Comedia, integrada por los comediantes locales Feli Vercelli, Gabi Aguirre, Carito Vergara y Juanchi Ottado, se presentará junto al humorista mendocino Mister Martinez y el proyecto musical Mendez Viixup en el marco de un espectáculo de humor y música programado para este sábado 18 de julio a las 21:30 en Ferrero Cantina Cultural, espacio ubicado en la calle Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná.

La propuesta recreativa se plantea con el objetivo de ofrecer una alternativa de esparcimiento, risas y encuentro para los vecinos de la capital entrerriana en las jornadas previas a la celebración del Día del Amigo.

La velada artística comprenderá diferentes lenguajes escénicos, ya que, por un lado, la grilla humorística estará comandada por los integrantes habituales del Club de Comedia paranaense, quienes compartirán sus rutinas y monólogos de stand up abordando situaciones del día a día. A esta comitiva de comediantes locales se sumará la participación especial de Mister Martinez, un artista invitado oriundo de la provincia de Mendoza que se encuentra de visita en la región para aportar su propio repertorio cómico a la jornada.

Además, la programación del evento contempla la participación de la propuesta denominada Mendez Viixup, la cual se encargará de ambientar la noche a través de una selección musical instrumental.

Durante la velada, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cantina.

La entrada se desarrollará bajo la modalidad de entrada a la gorra. Para reserva de lugares, comunicarse al 343 6959750.