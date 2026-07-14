La muestra "Dinosaurios y el Mundo Jurásico" modifica este miércoles su horario por el partido de Argentina

"Dinosaurios y Mundo Jurásico", en la Sala Mayo, este miércoles de 11 a 15 por el partido de la Selección en el Mundial.

La experiencia inmersiva que se presenta en Sala Mayo continuará en Paraná hasta el 26 de julio. Este miércoles 15 abrirá de manera excepcional de 11 a 15 para permitir que el público pueda disfrutar de la propuesta antes del encuentro de la Selección Argentina por las semifinales del Mundial.

La muestra inmersiva "Dinosaurios y el Mundo Jurásico", una de las propuestas más convocantes de estas vacaciones de invierno en Paraná, continuará recibiendo visitantes hasta el 26 de julio en Sala Mayo. Sin embargo, este miércoles 15 de julio tendrá un horario especial debido al partido que disputará la Selección Argentina por las semifinales del Mundial 2026.

Bajo la consigna "¡Los dinos alientan a la Scaloneta!", la organización informó que, únicamente durante esa jornada, la exhibición abrirá de 11 a 15, en lugar de su horario habitual de 13 a 19.

La modificación busca que las familias puedan recorrer la muestra y luego seguir el encuentro del seleccionado argentino.

Desde su llegada a la capital entrerriana, la propuesta despertó un gran interés del público y se consolidó como una de las principales atracciones del receso invernal. Tras su exitoso paso por Buenos Aires y una destacada temporada de verano en Mar del Plata, donde recibió el Premio Estrella de Mar al Mejor Espectáculo Infantil, la experiencia desembarcó en Paraná con una puesta en escena que combina entretenimiento, tecnología y divulgación científica.

El recorrido invita a sumergirse en el mundo jurásico a través de dinosaurios animatrónicos a escala real, escenarios temáticos, experiencias de realidad virtual, pantallas interactivas, excavaciones de fósiles y la participación de científicos locos que interactúan con el público durante la visita.

Pensada para grandes y chicos, la muestra propone un recorrido participativo que combina juego, aprendizaje y aventura, convirtiéndose en una alternativa para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

Las entradas pueden adquirirse a través de Gradatickets, en Flamingo Bar y también en la boletería de Sala Mayo. Además, continúan vigentes los packs promocionales para grupos familiares y el beneficio de tres y seis cuotas sin interés para clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Tras el horario especial de este miércoles, la muestra retomará el jueves 16 de julio su horario habitual, de 13 a 19, hasta el 26 de julio.