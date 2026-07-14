Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

El artista paranaense Francisco Scutella falleció este martes, a los 90 años. Fue el creador del Monumento al Mate "Mate Criollo Universal" y fundador del Museo del Mate de Paraná.

Scutella desarrolló gran parte de su actividad en torno a la promoción de la cultura matera. Su obra más conocida es el Monumento al Mate, emplazado en uno de los accesos a la capital entrerriana, que con el tiempo se convirtió en una de las imágenes representativas de la ciudad.

También impulsó la creación del Museo del Mate de Paraná, un espacio dedicado a reunir y difundir la historia de esta infusión y de los elementos vinculados a la tradición matera.

A lo largo de los años participó en distintas iniciativas relacionadas con la difusión del mate como expresión de la identidad cultural de la región, después de haber vivido buena parte de su vida en Buenos Aires, donde integró la Policía Federal, entre los '70 y los '80 y era suboficial retirado de dicha fuerza.