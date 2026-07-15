"El Ángel de Mozart": una investigación policial que transcurre en las calles de Paraná

La Hendija Ediciones anunció el lanzamiento de El Ángel de Mozart, la nueva novela de suspenso y misterio escrita por el médico, artista visual y escritor Alejandro Karavokiris. La publicación de este nuevo libro se concreta con el objetivo de ampliar y enriquecer el catálogo de la narrativa entrerriana mediante una ficción que aborda el género policial.

La trama de la obra se sitúa de manera íntegra en diversos escenarios de la ciudad de Paraná y las zonas aledañas del litoral. Se trata de una investigación criminal que indaga en la condición humana, la fe y los misterios que escapan a la explicación racional.

El núcleo argumental de esta novedad editorial se desencadena a partir del hallazgo de un crimen atroz que altera la calma de la capital provincial y exige la intervención de las fuerzas de seguridad. El encargado de llevar adelante las pesquisas es el inspector de policía Julián Gimeno, un investigador que pronto descubre que los métodos convencionales de la criminología resultan insuficientes frente a una red de silencios, sospechas y creencias místicas de los habitantes del lugar.

Desde el sello editorial sostienen que "la novela invita a seguir cada pista hasta la última página".

Los ejemplares pueden obtenerse comunicándose al 343 4381539.