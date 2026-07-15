El FEI retoma su programación este jueves con "Aladdín y la genia de la lámpara"

"Aladdín y la genia de la lámpara", este jueves a las 16 en el Teatro 3 de Febrero.

Luego de la suspensión de la función prevista para este miércoles 15 de julio debido al partido de la Selección Argentina, el Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) retomará este jueves su programación habitual con la presentación de "Aladdín y la genia de la lámpara", desde las 16, en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

La propuesta forma parte de la segunda semana de actividades de la 27ª edición del festival, que durante las vacaciones de invierno reúne espectáculos de teatro, circo, música y narración destinados a las infancias y sus familias.

El FEI había reanudado sus actividades el martes con "Volá, un cuento en el viento", mientras que la función prevista para el miércoles debió ser suspendida para permitir que el público pudiera seguir el encuentro de la Selección Argentina. Con el regreso de las actividades, el cronograma continuará el viernes con "Imagina Rubí" y culminará el sábado con "MOCHyLOTA, para una travesía grandota", espectáculo encargado del cierre de esta edición.

Como propuesta complementaria, antes y después de cada función continúa la experiencia de las Cajitas Lambe Lambe en el hall del teatro. Se trata de pequeñas obras de teatro en miniatura, concebidas para un espectador por vez, que invitan a descubrir historias breves dentro de cajas escénicas especialmente diseñadas. La actividad se realiza con colaboración a la gorra y acompaña cada jornada del festival.

Las entradas para las funciones tienen un valor de 8.000 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada en la boletería del Teatro 3 de Febrero, únicamente en efectivo.