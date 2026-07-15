El Museo de Oro Verde convoca a artistas para una muestra sobre el litoral

Convocan a artistas para exponer en una muestra colectiva sobre el patrimonio natural litoraleño.

El Municipio de Oro Verde, en conjunto con el Museo Regional Conrado Hasenauer, formalizó la apertura de una convocatoria de carácter nacional dirigida a artistas visuales con el propósito de conformar una exposición colectiva titulada "Del Río al Cielo - Guardianes de la Tierra". Esta iniciativa cultural y ecológica se inaugurará el próximo sábado 26 de septiembre.

El objetivo de este proyecto artístico radica en generar un espacio de reflexión visual colectiva que ponga en valor el patrimonio natural, la riqueza biológica y la biodiversidad que caracteriza a la fauna y la flora de la región del litoral, coincidiendo temporalmente con la conmemoración del Día Mundial de la Salud Ambiental.

La convocatoria está destinada a creadores y realizadores mayores de 18 años de todo el territorio argentino, con residencia comprobable en la localidad de Oro Verde al momento de la inscripción.

Se aceptarán producciones encuadradas en las disciplinas de pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, arte textil y técnicas mixtas que aborden la temática propuesta.

El proceso de inscripción permanecerá habilitado hasta el próximo martes 8 de septiembre.

Una vez finalizada la etapa de recepción de carpetas digitales, el listado de los proyectos seleccionados por el jurado se dará a conocer de manera individual por correo electrónico el viernes 18 de septiembre. Posteriormente, los artistas seleccionados dispondrán de un plazo de entrega que se extenderá hasta el lunes 21 del mismo mes para presentar físicamente las obras listas para su montaje en las salas del museo.

La muestra colectiva quedará habilitada al público el sábado 26 de septiembre y se mantendrá en exposición abierta para visitas hasta su jornada de clausura, pautada para el 16 de octubre.

Las bases y condiciones se pueden consultar en este enlace.