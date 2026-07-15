Está abierta la inscripción para el concurso de microteatro por la identidad

Las organizaciones de las agrupaciones artísticas Cultura por la Memoria y Teatroxlaidentidad Paraná convocan a la décimo segunda edición del Concurso Nacional de Dramaturgia en formato de Microteatro, el cual recibe propuestas literarias hasta el próximo viernes 7 de agosto. Esta iniciativa busca seleccionar tres obras teatrales breves e inéditas que conformen un espectáculo para la cartelera de este año.

La convocatoria está dirigida a autores de todo el país que deseen canalizar sus creaciones hacia un proyecto colectivo, en el marco de las dos décadas de trayectoria que cumple la delegación del movimiento teatral en la capital entrerriana.

Respecto a las pautas temáticas de la convocatoria, la organización detalló que las propuestas presentadas deberán abordar preferentemente la problemática de la identidad haciendo foco en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado o la apropiación sistemática de menores durante la última dictadura militar en el país.

Las bases también contemplan la recepción de materiales que traten la identidad de manera indirecta o general, abordando este concepto desde cualquier ángulo existencial, social o cultural que asegure una alta calidad dramática para el espectador. Los tres textos que resulten seleccionados, recibirán un incentivo económico destinado de forma exclusiva a cubrir los costos de producción y puesta en escena, además de contar con la dirección artística de realizadores de renombre que serán designados especialmente para cada microteatro por el espacio organizador.

Las bases del concurso estipulan que cada obra postulada debe contar con una extensión mínima aproximada de 3.000 caracteres con espacios y un límite máximo estricto de 6.000 caracteres, ya que se busca que la presentación en el escenario no supere una duración de 8 minutos en total.

Quienes deseen participar podrán enviar la cantidad de obras que consideren pertinentes al correo electrónico culturaxmemoria@gmail.com, detallando en el mismo archivo los datos personales y teléfonos de contacto del autor.

La evaluación de todo el material recibido estará a cargo de un jurado integrado por los referentes teatrales Francisca D'Agostino, Oscar Lesa y Rubén Clavenzani.

Los resultados serán comunicados antes del miércoles 19 de agosto de 2026 para comenzar la etapa de producción y montaje de las obras.