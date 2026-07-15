Estudiantes de teatro organizan una varieté artística para costear su viaje a Gualeguay

El grupo de estudiantes perteneciente al Profesorado de Teatro llevará a cabo la segunda edición de su espectáculo artístico denominado "Varieté Rumbo" este sábado 18 de julio a partir de las 20 en la sede de la Casa de la Cultura, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio de la capital entrerriana. Esta iniciativa cultural tiene como propósito recaudar los fondos necesarios para que los alumnos de la carrera puedan costear su viaje y participar del Encuentro Entrerriano de Teatro, evento provincial que tendrá lugar durante el mes de agosto en la localidad de Gualeguay.

La programación de esta nueva entrega artística contempla una grilla variada de disciplinas escénicas que se irán desarrollando de manera consecutiva. El público podrá presenciar las intervenciones artísticas preparadas por los realizadores locales Fede Mechetti y Daddy Olotte, sumado a un segmento de música acústica en vivo a cargo de la intérprete Margarita Chaves. Además, el bloque dedicado a la actuación teatral incluirá la puesta en escena de dos micromonólogos titulados "Klepto", protagonizado por la actriz Lucía Ríos, y "Qué suerte ser de Géminis", interpretado por la actriz Sabrina Lute, contando ambas producciones con la dirección escénica de Dimas Santillán.

De forma complementaria a los espectáculos sobre el escenario, la función dispondrá de un servicio de cantina con venta de comidas y bebidas caseras destinadas a complementar la recaudación de la jornada para el financiamiento del traslado colectivo de la delegación.

La propuesta se desarrollará bajo la modalidad de entrada libre y contribución voluntaria a la gorra.