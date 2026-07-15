Gatx Negra programa una función de cine de culto para este domingo

El espacio cultural Gatx Negrx llevará a cabo la proyección de la película de ciencia ficción y terror Videodrome, escrita y dirigida por el cineasta canadiense David Cronenberg en 1983, este domingo 19 de julio a partir de las 19 en su sede ubicada en la calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná. Esta propuesta audiovisual se concreta inmediatamente después de la finalización del campeonato mundial de fútbol con el propósito de brindar a la comunidad local una alternativa de esparcimiento que permita analizar críticamente el impacto de las tecnologías de comunicación masiva y los mecanismos de control mental en la sociedad.

La función programada para este fin de semana representa la continuidad de un ciclo cinematográfico especial desarrollado por los administradores del espacio durante el mes de julio, cuya curaduría artística vincula la agenda con el contexto del torneo de fútbol internacional mediante la selección de largometrajes originarios de los países que ofician como anfitriones de la competencia deportiva, sumando además una producción de origen nacional.

Tras haber proyectado en las semanas previas las producciones correspondientes a los bloques de Estados Unidos y México, la organización del espacio cultural optó en esta oportunidad por el cine de Canadá de la mano de una de las obras de ciencia ficción de Cronenberg.

La película cuenta con una duración de 88 minutos y un elenco encabezado por los actores James Woods y Deborah Harry. El argumento sigue los pasos de Max Renn, el operador de un canal de televisión por cable de baja categoría que intercepta accidentalmente una señal clandestina denominada Videodrome, la cual transmite escenas de violencia que actúan como una herramienta de manipulación neurológica capaz de generar alucinaciones reales y tumores físicos en los espectadores.

Con el pasar de los minutos, la trama se mete en una red de conspiraciones ligadas a corporaciones comerciales dedicadas al control de masas, planteando una metáfora sobre el consumo desmedido de imágenes y la saturación de los medios informativos.

A pesar de haber resultado un fracaso en términos de recaudación comercial durante su estreno en salas en el año 1983, donde cosechó poco más de dos millones de dólares sobre un presupuesto inicial estimado en casi seis millones, el largometraje obtuvo un importante reconocimiento, ya que se valoró la calidad de los efectos especiales de maquillaje, la dirección actoral y el abordaje de sus temáticas crípticas y psicosexuales.

Con el transcurso de las décadas, la pieza fue catalogada por referentes artísticos de la talla del artista visual Andy Warhol como una obra equivalente a La naranja mecánica para la generación de la década de 1980.

Durante la función, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

La entrada tiene un valor de $2.000, que podrá abonarse directamente en puerta.