Habrá una nueva edición de Paraná Wine

La feria de vinos más grande de la región vuelve al Centro Provincial de Convenciones (CPC). Se realizará el 25 de julio, de 20 a 24, con más de 80 etiquetas de bodegas de todo el país, degustaciones, maridajes, propuestas gastronómicas y food trucks.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Turismo y del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), acompaña una nueva edición de Paraná Wine, un evento que se consolidó como una de las principales propuestas enoturísticas de la región.

El subsecretario de Turismo y presidente de Empatur, Agustín Clavenzani, destacó el crecimiento sostenido de Paraná Wine y su aporte al posicionamiento turístico de la ciudad. "Acompañamos este proyecto desde sus comienzos y hoy vemos cómo se consolidó como una feria de referencia, que integra turismo, cultura, gastronomía y producción entrerriana", señaló. Además, remarcó que la propuesta forma parte de la agenda de vacaciones de invierno y valoró el trabajo de sus organizadores: "Desde el Estado municipal y por indicación de la intendenta Rosario Romero acompañamos a quienes emprenden e impulsan iniciativas que fortalecen a Paraná como destino".

Por su parte, la organizadora Flavia Muñoz explicó que durante las cuatro horas del evento el público podrá recorrer los distintos stands, dialogar con productores y degustar vinos de diferentes regiones del país. Además, cada asistente recibirá una copa de cristal como recuerdo de la experiencia. "Es un evento social y también educativo, pensado para que la gente conozca nuevas bodegas y descubra la diversidad del vino argentino", expresó. También destacó el crecimiento que registró la presencia de productores entrerrianos en las últimas ediciones.

A su turno, Julián Páez repasó la evolución de Paraná Wine desde su primera edición, cuando reunió a 20 bodegas y 400 asistentes. Hoy la feria supera las 60 bodegas y convoca a más de 1.500 personas. También agradeció el acompañamiento del Municipio desde el inicio del proyecto y sostuvo que el objetivo es acercar la diversidad de la producción vitivinícola nacional al público, con un espacio destacado para las bodegas entrerrianas. Como novedad, esta edición contará con un sector VIP donde enólogos compartirán degustaciones y charlas con los asistentes.

Además, en esta cuarta edición, Paraná Wine fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Entradas

Las entradas generales tienen un valor de $60.000 e incluyen una copa de regalo. También habrá Platea Vip. Se pueden adquirir a través de Instagram o en Humo Vinoteca (Alameda de la Federación 507).