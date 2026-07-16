The Beats presentará en Paraná un homenaje a la obra de The Beatles

La reconocida banda tributo The Beats se presentará el próximo 7 de agosto en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, con "A Través del Tiempo", un espectáculo que propone revivir la obra de The Beatles mediante un recorrido por las distintas etapas artísticas del emblemático cuarteto de Liverpool.

La propuesta combina música en vivo, reconstrucción escénica y una cuidada ambientación para recrear el universo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. A lo largo del concierto, el público podrá recorrer la evolución de la banda británica a través de sus canciones más representativas y de los cambios estéticos que marcaron su carrera.

Uno de los aspectos distintivos del espectáculo es la utilización de una colección completa de instrumentos y amplificadores originales, iguales a los que empleaban los integrantes de The Beatles durante sus presentaciones y grabaciones. Esa búsqueda de fidelidad también se refleja en el vestuario, la escenografía y la puesta en escena, que acompañan las diferentes épocas del grupo.

Con más de tres décadas de trayectoria, The Beats, liderada por Patricio Pérez, es considerada una de las agrupaciones tributo más importantes del mundo. En 1996 fue reconocida en Londres y Liverpool como "The Best Beatle Band in the World", una distinción que consolidó su proyección internacional.

A lo largo de su carrera, la banda recibió elogios de personas vinculadas directamente con la historia de The Beatles y tuvo la posibilidad de presentarse en escenarios emblemáticos, entre ellos los históricos estudios Abbey Road, donde el grupo británico registró gran parte de su discografía.

Gracias a la precisión de sus interpretaciones y al trabajo de investigación realizado durante años para reproducir el sonido y la estética de la banda inglesa, The Beats se convirtió en un referente para los seguidores del cuarteto de Liverpool y en uno de los espectáculos tributo de mayor reconocimiento internacional.

Las entradas para la función ya se encuentran a la venta a través de Gradatickets.com y en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Además, podrán adquirirse en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.