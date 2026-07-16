Dictarán un taller de dibujo y pintura para jóvenes y adultos en La Hendija

El espacio cultural suma un nuevo taller de artes visuales a su agenda.
El artista y tallerista Manuel Acevedo dictará un nuevo taller de dibujo y pintura destinado a adolescentes y adultos en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en calle Gualeguaychú 171 de la ciudad de Paraná. Esta propuesta se desarrollará todos los jueves de 18 a 20.
Es espacio busca brindar a los participantes las herramientas técnicas y teóricas necesarias para iniciar o profundizar sus conocimientos en las disciplinas de las artes visuales.
La iniciativa de desarrollará bajo una metodología de taller que contempla el seguimiento personalizado de los proyectos de cada alumno, respetando sus ritmos de aprendizaje y niveles de experiencia previa en la materia.
Para inscribirse, enviar un mensaje al 343 48001.