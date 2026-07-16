El Club Universitario recibe una noche de cumbia para festejar el Día del Amigo

Los referentes de la cumbia Uriel Lozano y el músico Luis Rojas al frente de la banda La Cumbia se presentarán en vivo este sábado 18 de julio a partir de las 23:45 en el Club Universitario de Paraná. El evento se llevará adelante con el doble propósito de conmemorar formalmente el Día del Amigo y celebrar la trayectoria de la productora local Baila Baila Paraná, la cual cumple una década promoviendo encuentros sociales y espectáculos de música tropical en la capital entrerriana.

La cartelera artística estará protagonizada en primer término por Uriel Lozano, el reconocido cantante nacido en la ciudad de Santa Fe en 1981, que cuenta con un extenso recorrido que incluye su paso por agrupaciones fundamentales como Sol Latino, Grupo Swing y el Grupo Trinidad, donde ingresó para reemplazar al cantante Leo Mattioli.

Tras iniciar su exitoso camino en solitario en marzo de 2005, Lozano consolidó su carrera solista cosechando distinciones como el disco de oro por su álbum Hasta allá en el cielo y una nominación a los Premios Gardel por su trabajo Siempre es más débil el que se enamora.

Por otra parte, el escenario también recibirá la propuesta rítmica de La Cumbia, el ensamble instrumental fundado originalmente en 1997 en la localidad bonaerense de Berazategui por el músico Luis Rojas, quien aportó al grupo sus tempranas influencias del chamamé correntino y el estilo de referentes del norte argentino. La agrupación ganó notoriedad continental a fines de la década de los noventa a partir del lanzamiento de álbumes de gran impacto comercial como Sa, Za, Sabor! y Re-Chapita.